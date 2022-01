Стала известна будущая зарплата Влаховича в «Ювентусе»

В СМИ появилась информация о будущей зарплате Горана Влаховича в туринском «Ювентусе».

Как сообщает Фабрицио Романо, серб будет получать семь миллионов евро в год. В настоящее время продолжаются переговоры клуба с его агентом по поводу остальных условий личного контракта.

Dusan Vlahović deal. Juventus have offered him €7m net per season as salary, talks progressing with his agents on personal terms. ⚪️⚫️ #Vlahovic



Juventus and Fiorentina have an agreement on €75m fee including add ons - gonna be a permanent transfer, no loan with buy option. pic.twitter.com/unnqy3IoBh