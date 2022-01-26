«Зенит» не отпускает Азмуна в сборную на матч отбора ЧМ-2022. Иран обратился в ФИФА с протестом

Санкт-петербургский «Зенит» не отпускает своего форварда Сердара Азмуна в сборную Ирана на матч отбора к ЧМ-2022 против Ирака. Федерация футбола Ирана уже обратилась к ФИФА с протестом на неправомерные действия российского клуба.

«Присутствие Сердара Азмуна в сборной очень важно для федерации и сборной. Игра с Ираком может решить вопрос о выходе нашей сборной на чемпионат мира.

К сожалению, несмотря на большие усилия федерации и сборной, «Зенит» не пошел на необходимое сотрудничество, что по-своему странно и требует расследования. Сейчас игрок находится в Дубае, и мы уже связались с ФИФА. Мы хотим, чтобы игрок как можно скорее прилетел в Иран», — сказал прес-сектор иранской федерации футбола Хоссейн Шариф Mehr.

Отметим, ранее сообщалось, что «Зенит» наложит штраф на игрока за то, что тот полетел заключать контракт с «Байером» самовольно и без ведомо российских представителей.

По последней информации СМИ, немецкий клуб намерен приобрести Азмуна уже в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне РПЛ иранский нападающий провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.