Бывший спортивный директор «Зенита» назвал Кокорина напуганным и растерянным

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини охарактеризовал текущую форму российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Сомневаюсь, что Кокорин покинет «Фиорентину» в январе. Я извиняюсь за него. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого футболиста. Сейчас это напуганный и растерянный игрок. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию», — цитирует функционера Firenze Viola.

Добавим, что Кокорин перешел в стан «фиалок» из «Спартака» в январе 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

В составе флорентийцев россиянин принял участие всего в 10 матчах, но не смог отметиться результативными действиями.