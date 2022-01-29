Карпин посетил товарищеский матч «Сочи» (фото)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вместе со своим помощником Николаем Писаревым присутствовал на товарищеском матче между «Балтикой» и «Сочи» (0:1), сообщает пресс-служба ФНЛ.
Сегодня Валерий Карпин и Николай Писарев посетили матч «Балтики» с «Сочи» 👀— ФНЛ | Лучшая лига мира (@FNLeague) January 29, 2022
Как думаете, кто из игроков #ЛучшаяЛигаМира мог бы пригодиться @TeamRussia? 🇷🇺 pic.twitter.com/zyCQ0CABXr
Добавим, что единственный гол игры забил полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров.
Напомним, что команда Владимира Федотова занимает третье место в российской премьер-лиге, отставая от «Зенита» на 7 очков, а от «Динамо» - на 5.
источник: ФНЛ