Азмун разорвет контракт с «Зенитом» и присоединится к «Байеру» зимой

Нападающий Сердар Азмун расторгнет контракт с «Зенитом», чтобы стать игроком «Байера» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи в твиттере.

Sardar Azmoun va finalement rejoindre Leverkusen dès cet hiver. L’Iranien va résilier les 6 derniers mois de son contrat avec le Zenit. Yuri Alberto est lui toujours attendu en Russie #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 29, 2022

Напомним, что Азмун 22 января без разрешения покинул отель, в котором располагается «Зенит» и подписал пятилетний контракт с «Байером», который начнет действовать со следующего сезона.

По данным российских СМИ, сине-бело-голубые решили наказать форварда за нарушение медицинского регламента и рассматривают вариант с переводом его в дубль.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи.