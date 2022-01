«Аякс» взял в аренду атакующего полузащитника туринского «Ювентуса» Мохамеда Иххатарена. Опция предусматривает право выкупа по истечении 2022 года.

«Аякс» собирается платить полную зарплату 19-летнему полузащитнику.

Футболист является воспитанником «ПСВ», за который он провел 74 игры, забил десять голов и отдал 11 передач.

One of us for a reason. We’re proud, but never satisfied.



Welcome in Amsterdam, Mo! ❌❌❌