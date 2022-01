Дочь Сульшера дебютировала за «Манчестер Юнайтед»

Дочь бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера Карна провела дебютную встречу за «красных дьяволов» в Кубке Англии.

Команда встречалась с «Бриджуотером» и выиграла со счетом 2:0.

Для «манкунианцев» это исторический момент, так как Уле и Карна стали первыми отцом и дочерью, которые сыграли за один и тот же клуб.

19-year-old Karna Solskjær subbed on for her senior debut for Manchester United Women today.



Karna and Ole are the first father and daughter to play at United 🔴 pic.twitter.com/46lNRo9rvx