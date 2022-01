Полузащитник сборной Швейцарии Закария прибыл в расположение «Ювентуса» для прохождения медосмотра

Опорный полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха и сборной Швейцарии Денис Закария находится в шаге от перехода в «Ювентус» этой зимой.

Как сообщает журналиста Ромео Агрести на своей странице в Twitter, сегодня, 31 января, 25-летний футболист пройдет медицинский осмотр перед подписанием контракта с туринским клубом. Отмечается, что хавбек уже прибыл в расположение «бьянконери».

Напомним, что Закария выступает за «Боруссию» с июля 2017 года. В общей сложности он провел за команду 146 матчей, забил 11 голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

В составе сборной Швейцарии хавбек отыграл 40 встреч (3 гола). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 миллионов евро.

#Juventus: #Zakaria è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche // Zakaria has arrived at J Medical to undergo his medical tests ahead of his move to Juventus🇨🇭⚪️⚫️@Goalitalia @Goal pic.twitter.com/vMU1G72lbI