«Бернли» приобрел форварда сборной Нидерландов Вегхорста

Пресс-служба «Бернли» объявила о переходе нападающего «Вольфсбурга» и сборной Нидерландов Вута Вегхорста.

Отмечается, что команда чемпионата Англии подписала с 29-летним футболистом контракт, рассчитанный на три с половиной года. При этом сумма трансфера пока не разглашается.

Напомним, что Вегхорст выступал за «Вольфсбург» с июля 2018 года. Всего за «волков» он отыграл 144 матча, забил 77 голов и отдал 20 результативных передач.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «АЗ Алкмара», «Хераклеса» и «Эммена». В составе сборной Нидерландов он провел 12 встреч (2 гола).

В данный момент «Бернли» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 18 турах.

🤝 We are delighted to confirm the arrival of Dutch International Wout Weghorst on a three-and-a-half-year deal.



Welkom bij Burnley, Wout! 🇳🇱#WelcomeWout | #UTC