Червиченко - о переходе Перейры в «Спартак»: Я склоняюсь к тому, что у него не получится

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на переход полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейры в московский клуб. Футболист сборной Люксембурга подписал контракт с красно-белыми сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа.

«Нужно смотреть на этого Перейру в деле. Я склоняюсь к тому, что у него не получится. Как говорится, из огня да в полымя. Но даже и кочерга стреляет. В целом, нужно будет смотреть на дистанции. Может быть, и угадают», - приводит слова Червиченко «СЭ».

Напомним, что Перейра пополнил состав «Янг Бойз» в июле 2019 года. Всего за команду он отыграл 68 матчей, забил пять голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за «Лион» и «Труа». В составе сборной Люксембурга он провел 49 встреч.