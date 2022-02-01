«Динамо» уступило словацкому «Ружомбероку» в контрольном матче

Товарищеский матч между московским «Динамо» и «Ружомбероком» из Словакии завершился поражением команды Сандро Шварца со счетом 1:2.
Отметим, что в составе бело-голубых гол забил нападающий Константин Тюкавин, отличившийся на 14-й минуте. Соперник ответил забитыми мячами Филипа Лихи (25) и Мартина Рымаренко (79).
Вчера, 31 января, команда РПЛ обыграла «Енисей» (2:0), а четырьмя днями ранее уступила софийскому ЦСКА (1:3).
Добавим, что в нынешнем сезоне «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 18 сыгранных туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.
26 февраля москвичи сыграют в гостях против «Химок».
источник: «Советский спорт»