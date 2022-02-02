«Марсель» проиграл «Лиону» и упустил шанс выйти на второе место в Лиге 1

В перенесенном матче 14-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на выезде проиграл «Лиону».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На быстрый гол гостей в исполнении Маттео Гендузи уже на десятой минуте матча хозяева ответили точным ударом головой экс-мерсисайдца Джердана Шакири на 76-минуте и красивым мячом Мусса Дембеле за минуту до конца основного времени мата.
Таким образом, »Лион» набрал 35 очков и догнал идущий четвертым «Страсбур».
«Марсель» с 40 очками остался третьим.
Лига 1
14-й тур
«Лион» - «Марсель» - 2:1 (0:1)
Голы: Шакири, 76; Дембеле, 90 - Гендузи, 10.
источник: «Советский спорт»