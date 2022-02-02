«Сочи» выиграл у «КАМАЗа» в товарищеском матче

«Сочи» в товарищеском матче победил «КАМАЗ» со счетом 2:1.
За представителя российской премьер-лиге забили Никита Бурмистров (21-я минута) и Даниил Павлов (52). У клуба из Набережных Челнов голом с пенальти отличился Александр Смирнов (39).
«Сочи», набрав 31 очко после 18 туров, занимает третье место в РПЛ. «КАМАЗ» - 13-й в ФНЛ, у клуба 33 очка после 25 матчей.
Футбол
Товарищеский матч
«Сочи» (Сочи) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) - 2:1 (1:1)
Голы: Бурмистров, 21; Павлов, 52 - Смирнов, 39 (пен.).
Стартовый состав «Сочи»: Адамов, Дркушич, Родриго, Прохин, Терехов, Ангбан, Цаллагов, Заика, Юсупов, Бурмистров, Жоаозиньо.
источник: «Советский спорт»