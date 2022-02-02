Болельщики двух российских клубов объявили бойкот посещению стадионов из-за fan-ID

Болельщики «Химок» и «Урала» присоединились к бойкоту посещения матчей из-за введения fan-ID, сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на страницу фанатов подмосковной команды в инстаграме, а также на «Союз болельщиков Урала» .

Первые заявили, что не будут признавать людей, оформивших паспорт болельщика, а вторые потребовали диалога и назвали закон о введении fan-ID необдуманным.

Напомним, что автором законопроекта выступило правительство РФ. Предполагается, что fan-ID создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России чемпионата мира-2018, а также Кубка конфедераций-2017.