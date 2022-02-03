Стало известно, как игроки «МЮ» отреагировали на скандал с участием Гринвуда

Игроки и тренеры «Манчестер Юнайтед» были шокированы фотографиями и аудиозаписями, опубликованным девушкой нападающего команды Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, 31 января главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник провел переговоры со спортивным директором клуба Джоном Мерто. Рангник и Мерто обсуждали ситуацию с 20-летним англичанином, а также говорили о том, которое случившееся может повлиять на игроков.

20-летний англичанин был арестован после того, как девушка футболиста обвинила его в изнасиловании и избиении. 2 февраля, игрока отпустили под залог.

Напомним, что на прошлой неделе девушка Гринвуда, а именно Харриетт Робсон, обвинила футболиста в избиении, опубликовав в сторис своего Instagram-аккаунта видео и фото, демонстрирующие различные синяки, разбитую губу и следы крови, и заявила, что они появились из-за действий форварда.

Ранее в стане «МЮ» объявили о том, что нападающий временно отстранен от игр и тренировок с командой. При этом клуб убрал из своих фирменных магазинов футболки с его именем.