«Какая ты миниатюрная!» Щербакова рассказала о знакомстве с Большуновым в аэропорту

Олимпийская чемпионка в личной программе Пекина-2022 Анна Щербакова рассказала, как прошло ее знакомство с лидером сборной России по лыжным гонкам Александром Большуновым.

«Увидела Большунова в аэропорту, говорю Даниилу Марковичу: «Держите телефон, сфотографируйте меня, пожалуйста!» Да, сама подошла. Я им просто восхищаюсь! А Большунов, когда меня увидел, сказал: «Какая ты миниатюрная»», - передает слова Щербаковой «Московский комсомолец».

Напомним, что Большунов и Щербакова стали единственными спортсменами из сборной России, которые завоевали личные золотые медали на прошедших Играх-2022. Всего же в общей сложности на счету у национальной команды 32 медали (6-12-14).