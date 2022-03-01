Александр Кержаков - о поражении от «Динамо»: Очень плохо пропускать гол в раздевалку

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы знали, как будет играть «Динамо», готовились к этому. Знали, что нам придётся обороняться. Знали, как это делать. И до перерыва динамовцы фактически не создали опасных моментов, за исключением нескольких подходов к нашим воротам и этого пенальти. Очень плохо пропускать гол «в раздевалку» при неплохой игре в обороне.

Сегодня хозяева оказались сильнее. Так бывает в футболе, ничего страшного. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

В понедельник, 1 февраля, состоялся матч 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Нижним Новгородом». Встреча прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

У «Динамо» отличились Даниил Фомин (45+2-я минута), Вечеслав Грулев (54) и Федор Смолов (86)/