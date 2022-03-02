«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Питерборо Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии

Во вторник, 1 марта, состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии между «Питерборо Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».
Голы в составе «Сити» забили Рияд Марез (60-я минута) и Джек Грилиш (67).
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в следующую часть турнира.
Кубок Англии
1/8 финала
«Питерборо Юнайтед» (Питерборо) - «Манчестер Сити» (Манчестер) 0:2
Голы: Марез 60, Грилиш 67
«Питерборо»: Бенда, Кент, Найт, Эдвардс, Кулсон (Берроуз, 79), Уорд (Мумба, 79), Грант, Фукс, Смодич (Браун, 71), Поку (Мэрриотт, 71), Джонс (Кларк-Харрис, 71).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Аке (Лапорт, 46), Рубен Диаш (Стоунз, 46), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Грилиш, Марез, Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Аке (17), Смодич (70), Фернандиньо (70).