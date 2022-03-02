Гол Варди помог «Лестеру» одержать выездную победу над «Бернли»

Во вторник, 1 марта, состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Бернли» и «Лестером». Победу одержали «лисы» со счетом 2:0.
Голы в составе победителей забили Джеймс Мэддисон (82) и Джейми Варди (90).
Таким образом, «Лестер» поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 30 баллов. На счету «Бернли» 21 очко и 18-я позиция.
Следующий матч подопечные Брендана Роджерса проведут против «Лидса» дома 5 марта, а «Бернли» примет «Челси» в этот же день.
АПЛ
22-й тур
«Бернли» (Бернли) - «Лестер» (Лестер) 0:2
Голы: Мэддисон 82, Варди 90
«Бернли»: Поуп, Робертс, Ми (Коллинз, 40), Тарковски, Тэйлор, Леннон, Вествуд (Барнс, 88), Браунхилл, Вегорст, Корне (Родригес, 71), Макнил.
«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра (Лукман, 46), Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс (Мэддисон, 72), Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Барнс, Дака (Варди, 72).
Предупреждения:
Вегорст (57), Дьюзбери-Холл (90).