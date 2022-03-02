Гол Варди помог «Лестеру» одержать выездную победу над «Бернли»

Шварц в Германию из России пока не торопится. Как «Динамо» разгромило «Нижний» в Кубке

Бело-голубые в 1/8 финала Кубка России победили «Нижний Новгород» (3:0) - на радость своему немецкому главному тренеру Сандро Шварцу, который, несмотря на украинские событие, не собирается покидать нашу страну.