«Ростов» сделает билеты на матч с «Сочи» бесплатными

Руководство «Ростова» приняло решение сделать посещение матча 20-го тура РПЛ с «Сочи» бесплатным для болельщиков.

Как сообщает клубная пресс-служба, бесплатные билеты можно будет получить на все трибуны стадиона, кроме категории VIP. В одни руки можно будет получить не более четырех проходок.

Напомним, встреча пройдет 7 марта. Начало в 16.30 по московскому времени.

«Ростов» пока не проводи матчей после возобновления чемпионата России, поскольку поединок 19-го тура против самарских «Крыльев Советов» был перенесен в связи с частичным ограничением авиасообщения на юге России.