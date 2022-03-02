«Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Милан» и «Интер» сыграли вничью.
Встреча, в которой номинальными хозяевами были «россонери», завершилась со счетом 0:0.
Ответная игра пройдет 20 апреля, также на «Сан-Сиро».
Напомним, в другом полуфинале 2 марта «Фиорентина» на своем поле примет туринский «Ювентус». Ответный матч между этими командами состоится 29 апреля.
Кубок Италии
Полуфинал. Первый матч
«Милан» - «Интер» (Милан) - 0:0.
Предупреждения: Брозович, 33; Мартинес, 58.
источник: «Советский спорт»