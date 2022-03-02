Николсон рассказал, останется ли он в «Спартаке»

Новобранец московского «Спартака» Шамар Николсон после кубкового матча против краснодарской «Кубани», в котором он сделал хет-трик, заявил, что не покинет команду из-за сложной международной обстановки.

«Мне уже рассказали, что мой хет-трик первый на этом стадионе. Я очень счастлив в «Спартаке», я остаюсь», - приводит слова форварда «РИА Новости».

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу красно-белых.

Ранее в связи с происходящими на Украине событиями Россию покинули наставники московского «Локомотива» и «Краснодара» Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке, а также некоторые легионеры.