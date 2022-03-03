Михаил Чесноков: В первые полчаса «Локомотив» смотрелся очень неплохо

Экс-форвард «Локомотива» и ярославского «Шинника» Михаил Чесноков высказался по итогам игры на Кубок России, в которой «Енисей» на выезде обыграл «Локо» (4:0).

— Давайте отметим все же, что «Локомотив» смотрелся неплохо в первые полчаса — до удаления Тикнизяна. Сказалось и то, что подготовка к игре была очевидно скомкана из-за побега тренера Маркуса Гисдоля. Оценивать первые результаты работы Комппера и Лоськова нужно будет по следующим играм, к которым команда должна будет спокойно подготовиться. Хочу и обратиться с призывом к игрокам: надо биться! Независимо от того, кто тренер. Нельзя забывать про болельщиков и его величество футбол, - сказал Чесноков.

Добавим, что следующий матч «Локомотив» проведет 6 марта. В матче чемпионата России железнодорожники встретятся с подмосковными «Химками».