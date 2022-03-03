Тренер «Ротора» - о матче с «Рубином» в Кубке России: Такие игры нравятся болельщикам

Главный тренер волгоградского «Ротора» Артем Куликов дал комментарий после поражения своей команды от казанского «Рубина» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.
«Показали достаточно неплохой уровень футбола, обе команды старались играть в атаку. Такие игры нравятся болельщикам. К сожалению, есть определенный осадок», - приводит слова Куликова Sport24.
В составе победителей дубль оформил Виталий Лисакович (27-я и 72-я минуты, оба - с пенальти). Гости ответили забитым голом в исполнении Романа Минаева (12-я).
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого пробились в четвертьфинал турнира, в котором соперник казанцев станет известен после жеребьевки.
источник: Sport24.ru