«Крылья Советов» не смогли на своем поле обыграть «Арсенал»

Футболисты «Крыльев Советов» не смогли переиграть тульский «Арсенал» в домашнем матче чемпионата России.

В составе самарской команды голами отметились Владислав Сарвели (52-я минута) и Иван Игнатьев (84), у тульского клуба точными ударами отличились Кингз Кангва (13) и Джордже Деспотович (70, пен.).

Отметим, что на 86-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич.

После этой встречи «Крылья Советов» набрали 28 очков и расположились на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 20 очками поднялся на 12 место.

В следующем туре клуб из Самары на своем поле сыграет против «Зенита», а тульская команда дома встретится с «Динамо».

РПЛ

20-й тур

«Крылья Советов» - «Арсенал» - 2:2 (0:1)

Голы: Сарвели, 52. Игнатьев, 84. – Кангва, 13. Деспотович, (70, пен).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Бейл, Солдатенков, Барач, Горшков, Ежов (Пиняев, 79), Фернандо, Зиньковский, Якуба (Цыпченко, 71), Сарвели, Глушенков (Игнатьев, 71).

«Арсенал» (Тула): Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Давиташвили, Э. Кангва, Чаушич, Гулиев (Костадинов, 79), Кангва, Деспотович (Марков, 79).

Предупреждения: Бейл (44), Степанов (54), Чаушич (61), Давиташвили (65), Гулиев (77), Ежов (78).

Удаление: Чаушич (86).