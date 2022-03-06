Деменко считает, что после удаления «Спартак» контролировал ход матча с «Динамо»

Экс-игрок сборной России Максим Деменко оценил победу «Спартака» над «Динамо» в матче 20-го тура чемпионата России (2:0).

«Способствовало ли удаление победе «Спартака»? Однозначно, что после удаления «Спартак» совсем по-другому стал играть. Он контролировал ход матча. Я бы не сказал, что «Динамо» сильно уступило, если брать игру целиком», - приводит слова Деменко «Газета.ру».

В составе победителей отличились Шамар Николсон (26-я минута) и Квинси Промес (37-я).

Отметим, что бело-голубые с 49-й минуты первого тайма играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Гильермо Варела.

После этой победы команда Паоло Ваноли с 26 очками осталась на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Краснодар» (13 марта), а «Динамо» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» (12 марта).