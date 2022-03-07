Евгений Ловчев: «Динамо» рано бороться за золото, Шварц был изрядно заведен, это передалось игрокам

- «Спартак» при Ваноли провел третий матч, и одержал вторую победу, – говорит Евгений Ловчев. – С ЦСКА – армейцы просто были сильнее. Четверо новичков-легионеров показали себя очень прилично, в полузащите ЦСКА переиграл соперника. А старое футбольное правило гласит: покажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда.

Затем была «Кубань» в Кубке. По матч говорить не буду – соперник был, как говорится, из другой лиги. Но был важный момент: Ваноли увидел, что Зобнин и Соболев с ЦСКА сыграли плохо и убрал обоих. Дал понять, что у него нет незаменимых и ни с кем он церемониться не будет. А Соболеву пора пересмотреть отношение к себе, иначе ему трудно будет остаться в «Спартаке».

И еще один важный момент: после 3:0 с «Кубанью» к перерыву, некоторые игроки стали играть во втором тайме вальяжно. Ваноли сразу стал делать замены, показывая, что с таким отношением он мериться не будет.

- Итак, игра с «Динамо»…

- Скажу так – «Спартак» сыграл в силу своих сегодняшних возможностей, а «Динамо» сыграло хуже, чем могло бы.

Шварц был крайне заведен, эти его разговоры на повышенных тонах с арбитром... Хотя Карасев вообще ни причем, судил нормально.

Тренеру надо бы со своим защитником Варелой разобраться, который получил вторую желтую в совершенно не предназначенной для этого ситуации. Грубо сыграл против соперника, стоящего на бровке, далеко от ворот. Ну, нужно же головой немного думать!

- Да, Шварц был излишне заведен, возможно, слишком себя накрутил перед дерби.

- Именно, и это передалось команде. Конечно, есть некие смягчающие обстоятельства – не смогли по разным причинам сыграть два основных центральных защитника. А новичок Сазонов поплыл. Второй гол точно его – отдал мяч в безобидной ситуации Промесу.

Я не понимаю – команда идет на втором месте, борется с «Зенитом» за чемпионство. И что мы вчера увидели – эта команда борется за чемпионство? Нет, рано пока «Динамо» бороться за золото.