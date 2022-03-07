Гендиректор «Зенита» - об игре с «Уфой»: Сейчас на классе никого не обыграешь

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что победа над «Уфой» не далась сине-бело-голубым малой кровью. По его словам, сейчас в РПЛ нет команд, которых можно обыграть за счет уровня игроков.

«Уфа» — очень непростой соперник, у нее очень хороший состав. В команде остались основные легионеры, что очень важно. Команда боролась, и, конечно, пешком ее не обыграешь. Сейчас на классе никого не обыграешь, «Зенит» перестроился в перерыве и начал играть так, как должен был с первых минут. Голы были неизбежны, и неважно, как мячи залетели», — цитирует Медведева ТАСС.

В составе петербуржцев голы забили защитник Данил Круговой (51-я минута) и нападающий Малком (67).

Отметим, что «Зенит» набрал 44 очка и упрочил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ, опережая идущее вторым «Динамо» на пять очков. «Уфа» осталась 15-й (16 очков).

13 марта сине-бело-голубые сыграют в гостях против «Крыльев Советов», а уфимцы днем ранее на своем поле примут «Нижний Новгород».