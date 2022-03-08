Неймар: Я почти подписал контракт с «Реалом» в 13 лет, но «Барселона» навсегда в моей душе

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал про то, что в 13 лет он едва ли не стал игроком «Реала».

«Я практически подписал контракт с «Реалом», когда мне было 13 лет, но жизнь привела меня в «Барселону», к которой я очень привязан. Эта команда навсегда в моей душе», — приводит слова Неймара Movistar.

Напомним, что Неймар является воспитанником «Сантоса», в котором он провел 130 матчей и забил 70 голов при 35 голевых передачах. После этого в 2013 году он пополнил состав «Барселоны», за который он выступал вплоть до середины 2017 года, пока не ушел в «ПСЖ».