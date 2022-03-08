В Чехии назвали ожидаемым решение ФИФА вывести сборную Польши в финал стыковых матчей

Президент Футбольной ассоциации Чехии Петр Фоусек отреагировал на решение ФИФА вывести сборную Польши в финал стыковых матчей после исключения России из международных соревнований.

Напомним, что польские футболисты в полуфинале должны были играть именно с командой Валерия Карпина.

«Решение ФИФА ожидаемое. Оно было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стыковом матче со сборной Швеции. Тот факт, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт», - приводит слова Фоусека RT, ссылаясь на пресс-службу футбольной ассоциации Чехии.

Добавим, что РФС уже подал апелляцию в CAS на отстранение российских клубов и сборных от международных турниров. Победитель матча Россия - Польша должен был играть с лучшей командой из противостояния чехов и шведов.