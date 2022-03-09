Фернандиньо стал четвертым бразильцем в истории Лиги чемпионов, сыгравшим 100 матчей в турнире

Сегодня, 9 марта, «Манчестер Сити» проводит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга». В этой встрече бразильский полузащитник Фернандиньо вышел играть в 100-м матче турнира.

Как сообщает OptaJoe в Twitter, эта игра стала для бразильского полузащитника сотой в Лиге чемпионов. 36-летний Фернандиньо стал 44-м игроком, достигшим этой отметки, и четвертым бразильцем после Роберто Карлоса, Дани Алвеса и Марсело.

Фернандиньо дебютировал в Лиге чемпионов 15 лет назад, когда выступал за донецкий «Шахтер».

На данный момент счет в ответной встрече не открыт. Первый матч завершился разгромной победой «горожан» со счетом 5:0.