Спортдиректор «Факела»: В любом случае в РПЛ должны быть сыграны переходные матчи

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов считает, что в этом сезоне в Российской премьер-лиге (РПЛ) должны быть сыграны стыковые матчи за право остаться в турнире, так как в ином случае будет полностью нарушен спортивный принцип.

«Если расширят до 18 команд в РПЛ, то первая и вторая команды ФНЛ должны выходить напрямую, а третье и четвертое места должны играть переходные матчи, тогда будет сохранён спортивный интерес в РПЛ и в ФНЛ тоже. Команды если не будут вылетать, то спортивный интерес будет полностью потерян.

Если они даже хотят сохранить 16 команд, то в любом случае должны быть сыграны переходные матчи, потому что должен сохраняться хоть какой-то спортивный принцип», — сказал Котов «Метарейтинг».

Напомним, что ранее появилась информация, что в РПЛ рассматривают вариант с расширением лиги в связи с сокращением матчей из-за запретов со стороны ФИФА и УЕФА. Вероятнее всего, российские команды, а также сборные не примут участия в международных турнирах в сезоне-2022/23.