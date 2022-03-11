Официальная фэнтези АПЛ массово удалила аккаунты российских пользователей

Российские пользовали не смогут участвовать в официальной фэнзези Английской премьер-лиги.

Об этом сообщает Yahoo Sports.

Сегодня российские пользователи начали массово сообщать об удалении своих аккаунтов. Известно, что было удалено около 12 тысяч профилей. Сообщений и предупреждений об удалении учетных записей пользователям не поступало.

Напомним, ранее руководство АПЛ объявило о прекращении сотрудничества с официальным вещателем чемпионата на территории РФ - «Окко Спорт». Помимо этого, российская сторона подала апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды и национальную сборную от всех международных турниров.