Денис Казанский: «Спартак» - такой клуб, где сложно что-то прогнозировать

Известный комментатор Денис Казанский поделился мнением о московском «Спартаке» в преддверии матча красно-белых в 21-м туре чемпионата России против «Краснодара».

«Спартак» - такой клуб, где сложно что-то прогнозировать. Он же все время в турбулентности. Назначения и Руя Витории, и Паоло Ваноли носят экспериментальный характер. Только-только у португальца все наладилось, стало понятно, в каком направлении развивается команда, и тут бах - увольнение», - приводит слова Казанского «СЭ».

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 13 марта на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

После 20 туров в РПЛ «Спартак» с 26 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы. «Краснодар» находится на пятой строчке, имея в своем активе 32 очка.