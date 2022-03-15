Александр Мостовой высказался о предложении Газзаева расширить РПЛ до 40 команд

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об идеи российского тренера Валерия Газзаева об увеличении количества команд в высшем дивизионе до сорока.

«В данный момент тяжело говорить, нужна ли нам такая большая лига. Я еще раньше говорил, что надо расширять лигу. А мы начали говорить об этом только, когда ситуация стала вынуждать. У нас сумасшедшая география, а в РПЛ играет только шестнадцать команд. Во многих европейских странах, которые меньше нашей страны намного давно уже играет по 18-20 команд. И у них все хорошо!» - приводит слова Мостового Sport24.ru.

Напомним, что УЕФА отстранил российские национальные и клубные команды от турниров под своей эгидой. РФС подал апелляцию на данное решение. CAS постановил, что оно останется в силе до окончания судебных разбирательств.