Капелло назвал команды, которые, скорее всего, не дойдут до финала Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Ромы», «Реала» и сборной России Фабио Капелло сделал предположение, какие команды не смогут дойти до финала Лиги чемпионов в этом сезоне.
«Мне понравилось, как «Манчестер Юнайтед» играл с «Тоттенхэмом». Но я не думаю, что у «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Аякса» или «Бенфики» есть так называемый X-фактор, необходимый для выхода в финал Лиги чемпионов», — цитирует Капелло Sky Sport Italia.
В настоящий момент все вышеперечисленные команды проводят ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
источник: Sky Sport Italia