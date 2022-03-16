Генич боится, что «Краснодару» грозит банкротство

Известный комментатор Константин Генич боится, что Сергей Галицкий может закрыть проект футбольного клуба «Краснодар».

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»… Автобус до Мин.Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал). Сезон точно доиграют, а там… стадион, парк, академия, масса сотрудников… Как это всё обеспечивать и содержать? неужели всё?» - написал Генич в своем телеграм-канале «За Гиббон!».

Напомним, что у Галицкого возникли финансовые проблемы из-за закрытия его банковских счетов в Европе. Forbes оценивает его состояние на сегодняшний день в 3,2 млрд долларов при том, что в марте 2014 года оно составляло около 10,3 млрд.