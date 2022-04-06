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Куман готов возглавить сборную Нидерландов в случае ухода Ван Гала после ЧМ-2022

Предыдущим место работы специалиста была «Барселона».
06 апреля 2022 00:36
автор: Александр Бойченко

Экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман согласился возглавить сборную Нидерландов в случае ухода голландского специалиста Луи ван Гала, у которого истекает контракт после завершения ЧМ-2022.

Об этом сообщает De Telegraaf.

59-летний Куман уже тренировал сборную с 2018 по 2020 год. Последним местом работы футболиста была «Барселона», откуда он был уволен в конце октября 2021 года.

Отметим, что нынешним наставником «оранжевых» является Луи ван Гал, однако на днях он сообщил, что болен раком простаты, что не позволяет с уверенностью заявить о том, что он отработает свой контракт до конца.

В составе сборной Нидерландов Ван Гал стал бронзовым призером чемпионата мира-2014 в Бразилии. В августе 2021 года после увольнения Кумана он в третий раз в карьере возглавил «оранжевых».

источник: De Telegraaf
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