Шамиль Тарпищев: Серьезные ошибки судей при наличии VAR - просто анекдот

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему в российском футболе часто происходят различные судейские скандалы.

«Честно говоря, при наличии ВАР серьезные ошибки судей в РПЛ – это просто анекдот.

Кто в этом виноват? Возможно, не хватает грамотной системы наказаний. Нет ответственности. А еще не так смотрят футбол, не там стоят позиционно.

Надо разбирать и смотреть это. Часто получается так, что арбитр видит фол не с той точки, откуда можно вынести правильное решение по эпизоду», – заявил президент Федерации тенниса России «Р-Спорт».

Отметим, что в прошедшем туре РПЛ произошли сразу несколько судейских скандалов. В частности, в матче «Локомотив» - «Спартак» главный арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил игрока «железнодорожников» Бека-Бека за фол на форварде красно-белых Кристофере Мартинсе.