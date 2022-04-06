Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде переиграл лондонский «Челси».

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых вторым подряд хет-триком в текущем плей-офф турнира отметился Карим Бензема. Напомним, в ответном матче 1/8 финала француз также трижды поразил ворота «ПСЖ».

Таким образом, Бензема стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, которому удалось оформить хет-трик в лвух стадиях плей-офф подряд.

Хозяева смогли ответить лишь мячом Кая Хаверца.

Ответная игра пройдет 12 апреля в Мадриде.

Лига чемпионов

1/4 финала. 1-й матч

«Челси» (Лондон, Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания) - 1:3 (1:2)

Голы: Хаверц, 40 - Бензема, 21; 24; 46

«Челси»: Менди, Кристенсен (Ковачич, 46), Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте (Зиеш, 46), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Аспиликуэта (К), Маунт, Хаверц, Пулишич (Лукаку, 64).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао (Начо, 64), Алаба, Кроос (Камавинга, 74), Бензема (Бэйл, 86), Модрич, Каземиро, Вальверде (Себальос, 87), Винисиус, Менди.

Предупреждения: Рюдигер, 19 - Милитао, 14.