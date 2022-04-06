Милитао пропустит ответный матч Лиги чемпионов с «Челси» из-за перебора желтых карточек

Защитник «Реала» Эдер Милитао не сможет принять участия в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов из-за перебора желтых карточек.

На 14-й минуте бразильский футболист сфолил на полузащитнике Кае Хаверце, после чего арбитр встречи Клеман Тюрпен показал игроку «Реала» желтую карточку. Милитао пропустит ответную игру против лондонцев из-за перебора предупреждений.

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых вторым подряд хет-триком в текущем плей-офф турнира отметился Карим Бензема. Напомним, в ответном матче 1/8 финала француз также трижды поразил ворота «ПСЖ».

Таким образом, Бензема стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, которому удалось оформить хет-трик в двух стадиях плей-офф подряд.

Хозяева смогли ответить лишь мячом Кая Хаверца.