«Очень обидно было». Слуцкий - о поражении от «Химок» и целях на оставшиеся туры

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о целях своей команды на оставшуюся часть сезона.

«Сейчас понятно, что в тех условиях, которые есть, нужно постараться просто цеплять очки хотя бы в каких-то матчах. Поэтому очень обидно было, что мы упустили возможность набора очков в игре с «Химками». Будем стараться это сделать в игре с «Краснодаром», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, после 23 туров казанцы с 25 очками занимают 11-е место в турнирной таблице.

В следующем матче «Рубин» 9 апреля дома примет «Краснодар». Начало встречи в 16.30 по московскому времени.