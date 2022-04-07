«Рома» снова проиграла «Буде Глимт» с россиянином Хайкиным в воротах в Лиге конференций

В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций итальянская «Рома» на выезде проиграла норвежскому «Буде Глимт».

Встреча завершилась со счетом 2:1, в составе которых отличились Ульрик Салтнес и Уго Ветлесен. Российский голкипер скандинавов Никита Хайкин провел на поле весь матч.

Гости ответили точным ударом Лоренцо Пеллегрини с передачи Генриха Мхитаряна.

Напомним, команды уже встречались между собой в рамках группового турнира. Тогда матч закончился разгромом команды Жозе Моуринью со счетом 6:1.

В параллельных матчах «Лестер» и «ПСВ» не смогли забить друг другу, а «Марсель» на своем поле оказался сильнее греческого ПАОК - 2:1.

Ответные игры пройдут 14 апреля.

Лига конференций

1/4 финала. 1-й матч

«Буде Глимт» (Норвегия) - «Рома» (Италия) - 2:1 (0:1)

Голы: Салтнес, 56; Ветлесен, 90 - Пеллегрини, 43.

Лига конференций

1/4 финала. 1-й матч

«Лестер» (Англия) - «ПСВ» (Эйндховен, Голландия) - 0:0

Лига конференций

1/4 финала. 1-й матч

«Марсель» (Франция) - ПАОК (Салоники, Греция) - 2:1 (2:0)

Голы: Жерсон, 13; Пайет, 45 - Эль-Каддури, 48.

Удаление: Жерсно, 90.