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«Айнтрахт» сыграл вничью в домашнем матче с «Барселоной» в Лиге Европы

Встреча завершилась со счетом 1:1.
07 апреля 2022 23:52
автор: Александр Бойченко

В четверг, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Барселоной». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Счет открыли «орлы» на 48-й минуте благодаря точному удару Ансгара Кнауффа. Каталонцы ответили забитым мячом Феррана Торреса на 66-й минуте.

Отметим, что защитник франкфуртской команды Тута схлопотал вторую желтую карточку (78) и был вынужден оставить свою команду в меньшинстве.

Ответный матч между командами пройдет 14 апреля на стадионе «Камп Ноу».

Также сегодня были проведены следующие встречи в Лиге Европы: «Брага» на своем поле минимально одолела «Рейнджерс» (1:0), а «Лион» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Лига Европы
1/4 финала
Первый матч
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Барселона» (Барселона) 1:1

Голы: Кнауфф 48, - Торрес 66

Лига Европы
1/4 финала
Первый матч
«Брага» (Брага) - «Рейнджерс» (Глазго) 1:0

Голы: Руис 40

Лига Европы
1/4 финала
Первый матч

«Вест Хэм» (Лондон) - «Лион» (Лион) 1:1

Голы: Боуэн 52, - Ндомбеле 66

источник: «Советский спорт»
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