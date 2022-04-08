«У нас 120 национальностей, живущих вместе». Советник князя Монако исключил дискриминацию Головина

Член совета директоров спортивной ассоциации Монако (ASM) и советник князя Альбера II Жоэль Бузу исключил дискриминацию владельца одноименного футбольного клуба Дмитрия Рыболовлева и полузащитника команды Александра Головина по национальному признаку.

«Я не знаю, нужно ли переводить Головина, потому что с ним нет никаких проблем. И в Монако нет дискриминации русских. Если и должен быть трансфер, то только по спортивным причинам и делам бизнеса. У нас 120 национальностей, живущих вместе, здесь также много сотрудничества между русскими и украинцами.

Головин - отличный игрок, а Дмитрия Рыболовлева очень уважают за то, что он делает для клуба вот уже десять лет с очень хорошими результатами», - приводит слова Бузу телеканал «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Головин провел 32 матча, в которых забил три мяча.

После 30 матчей «Монако» с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1.