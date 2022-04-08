«Ньюкасл» минимально переиграл «Вулверхэмптон» в чемпионате Англии

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялась встреча 32-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном». Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Крис Вуд на 72-й минуте с пенальти.

Таким образом, «сороки» поднялись на 14-е место с 34 очками, в активе «волков» по-прежнему восьмая строчка и 49 баллов.

Следующий матч «Ньюкасл» проведет 17 апреля дома против «Лестера», а «Вулверхэмптон» поедет в гости к «Бернли» 24 числа.

АПЛ

32-й тур

«Ньюкасл» (Ньюкасл) - «Вулверхэмптон» (Вулвергемптон) 1:0

Голы: Вуд 72

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Шер, Берн, Таргетт, Шелви, Бруно Гимараэс, Фрэйзер (Альмирон, 13), Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Кастро, Боли, Коуди, Килмен, Марсал (Аит-Нури, 86), Моутинью, Хван Хи Чхан (Нету, 78), Кандл, Тринкау (Кэмпбелл, 78), Фабиу Силва.

Предупреждения:

Шер (56), Моутинью (87).