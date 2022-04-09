Брайн Идову - о «Химках»: У парней дикое желание остаться в РПЛ

Полузащитник «Химок» Брайн Идову заявил, что все футболисты «Химок» хотят остаться в РПЛ, несмотря на низкое положение в таблице.

Подмосковная команда выиграла три матча подряд.

«Верил всегда, что «Химки» останутся. Задача стоит такая. У всех есть вера. Все стремятся, стараются. Мне кажется, в последних играх это видно. Желание у парней бешеное. Поэтому добываются такие тяжёлые победы», — рассказал Идову «Чемпионату».

После этой победы «Химки» набрали 24 очка и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА, имея в активе 43 очка, остался на третьем месте.