Нападающий «Химок» Садыгов рассказал, кому посвятил гол в матче с ЦСКА

Молодой нападающий подмосковных «Химок» Илья Садыгов рассказал, кому он посвятил свой дебютный забитый мяч в РПЛ в матче с ЦСКА (4:2).

«Конечно, было волнение, когда сказали, что буду играть с первых минут. Но в день матча меня поддержали ребята. Тренерский штаб хорошо подготовил команду к игре, подробно объяснили, что нужно делать. Сказали, что выйду в первом тайме и надо по максимуму отработать каждый момент.

Установка на матч? Забить. Эмоции супер — всегда мечтал забить в матче Премьер-Лиги! Гол посвятил своей девушке и семье, которые были на матче. Спасибо команде, каждый отдал все силы на поле», — сказал Садыгов «Чемпионату».

В составе «Химок» голами отметились Илья Садыгов (9-я минута), Александр Руденко (54, 86) и Бесард Сабович (80). В составе ЦСКА точными ударами отметились Егор Ушаков (32) и Юсуф Языджи (44, пен.).

После этой победы «Химки» набрали 24 очка и поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. ЦСКА, имея в активе 43 очка, остался на третьем месте.