«Реал» уверенно переиграл «Хетафе» в домашнем матче Примеры

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся матч 31-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Хетафе».
В составе «сливочных» забитыми голами отличились Каземиро (38-я минута) и Лукас Васкес (68).
Таким образом, «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги с 72 очками, в активе «Хетафе» 14-я строчка и 32 балла.
Следующий матч подопечные Карло Анчелотти проведут 12 апреля дома против «Челси» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. «Хетафе» примет «Вильярреал» четырьмя днями позже.
Ла Лига
31-й тур
«Реал (Мадрид) - «Хетафе» (Хетафе) 2:0
Голы: Каземиро 38, Васкес 68
«Реал Мадрид»: Куртуа, Алаба (Начо, 86), Милитао, Марсело, Каземиро (Себальос, 75), Вальверде, Камавинга, Васкес, Бензема (Бэйл, 74), Винисиус Жуниор (Асенсио, 83), Родриго.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Митрович, Джене, Куэнка (Кабако, 82), Оливера, Максимович (Йокушлу, 86), Аленья (Оскар Родригес, 46), Вильяр (Флорентину, 74), Унал, Майораль (Сандро Рамирес, 46).
Предупреждения:
Каземиро (44), Вальверде (45), Оливера (76), Джене (79).