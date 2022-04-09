ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хет-трики Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» разгромную гостевую победу над «Клермоном» в Лиге 1

Игра завершилась крупной победой парижан со счетом 6:1.
Хет-трики Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» разгромную гостевую победу над «Клермоном» в Лиге 1
09 апреля 2022 23:52
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Пари Сен-Жермен»

В субботу, 9 апреля, на стадионе «Габриэль-Монпьед» состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1 между «Клермоном» и «ПСЖ».

Единственный мяч у «Клермона» забил Жодель Доссу (42-я минута). У парижан хет-триком отметились Неймар (6, 71, 83-я минуты) и Килиан Мбаппе (19, 74, 80).

Еще один нападающий Лионель Месси отдал хет-трик из результативных передач.

«ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1 с огромным отрывом, имея в активе 71 балл. У «Клермона» 17-я позиция и 28 очков на счету.

Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут 17 апреля дома против «Марселя», а «Клермон» отправится на выезд к «Мецу» в этот же день.

Лига 1
31-й тур
«Клермон» (Клермон) - «ПСЖ» (Париж) 1:6

Голы: Доссу 42, - Неймар 6, 71, 83, - Мбаппе (19, 74, 80).

«Клермон»: Дема, Зедадка, Биллонг (Ожье, 90), Сейду, Менди, Гастьен, Бертомье (Кье, 67), Доссу (Аллевина, 66), Кауи (Да Кунья, 67), Маньен, Байо (Бускетс, 84).

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими (Эбимбе, 86), Рамос, Кимпембе (Керер, 79), Мендеш (Бернат, 85), Гуйе (Вейналдум, 67), Данилу Перейра, Верратти (Мишю, 85), Месси, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения:

Неймар (53), Гастьен (70).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
В донецком «Шахтере» подтвердили грядущее возвращение Ракицкого
Украинец покинул питерский «Зенит»
10.04.2022 00:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ерохин отреагировал на то, что фанаты «Зенита» называют его королем
Футболист забил победный мяч своей команды в 24-м туре
10.04.2022 00:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Реал» уверенно переиграл «Хетафе» в домашнем матче Примеры
«Реал» уверенно переиграл «Хетафе» в домашнем матче Примеры
Встреча завершилась со счетом 2:0.
09.04.2022 23:54
Футбол
автор: Александр Бойченко
Хет-трики Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» разгромную гостевую победу над «Клермоном» в Лиге 1
Хет-трики Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» разгромную гостевую победу над «Клермоном» в Лиге 1
Игра завершилась крупной победой парижан со счетом 6:1.
09.04.2022 23:52
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче Серии А
«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче Серии А
Туринцы уверенно удерживают четвертое место
09.04.2022 23:37
Футбол
автор: Александр Шульгин
Леонид Слуцкий: Я помню, как все спасали «Тамбов», но нам даже не дают дозаявить футболистов
Леонид Слуцкий: Я помню, как все спасали «Тамбов», но нам даже не дают дозаявить футболистов
В 24-м туре РПЛ «Рубин» потерпел очередное поражение
09.04.2022 23:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Андрей Талалаев: Мы неплохо играем даже с «Зенитом»
«Ахмат» уступил команде из Санкт-Петербурга со счетом 0:2.
09.04.2022 23:21
Футбол
автор: Александр Бойченко
Дмитрий Радченко: Интрига в чемпионате жива
Оба лидера турнирной таблицы одержали победы в минувшем туре
09.04.2022 22:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Нападающий «Химок» Садыгов рассказал, кому посвятил гол в матче с ЦСКА
Садыгов впервые появился в стартовом составе клуба в РПЛ.
09.04.2022 22:56
Футбол
автор: Александр Бойченко
Колосков ответил на вопрос, осталась ли интрига в чемпионате России
Колосков ответил на вопрос, осталась ли интрига в чемпионате России
Разрыв между «Зенитом» и «Динамо» остался прежним
09.04.2022 22:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Языджи хочет остаться в России, следим за курсом рубля». Бабаев — о ситуации в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после поражения команды от «Химок» в 24-м туре РПЛ (2:4) ответил на вопросы журналистов.
«Трактор» совсем заглох. Как «Магнитка» устроила погром в Челябинске
В четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина «Трактор» всухую проиграл «Металлургу» (0:6) и уступает в серии 1-3.
Избиение самурая! Как Головкин нокаутировал Мурату и забрал третий пояс
В главном поединке боксерского вечера в Саитаме Геннадий Головкин из Казахстана досрочно победил японца Риото Мурату и стал чемпионом мира в среднем весе по трем версиям.
Гол «по блату» — и еще три в ворота Акинфеева! Как «Химки» впервые в истории победили ЦСКА
Один из аутсайдеров чемпионата в Подмосковье нанес сенсационное поражение армейцам (4:2), выбив их из золотой гонки.
Головкин сделает уверенный шаг навстречу Альваресу. Расклад и лучшие ставки на бой в Саитаме
9 апреля в японской Саитаме пройдет объединительный поединок в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и хозяином ринга Риото Муратой.
«Все сложится, как обычно у Питера в Грозном — будет ничья 1:1». Ловчев — о матче «Ахмат» — «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в матче 24-го тура РПЛ (9 апреля, 19:30).
У нашего Петра нет иного выхода — надо побеждать досрочно! Расклады на бой Ян — Стерлинг и UFC 273
В ночь на 10 апреля в Джексонвилле состоится долгожданный турнир UFC 273, в рамках которого россиянин Петр Ян проведет реванш против американца Алджамейна Стерлинга. «Плеймейкер» разбирает шансы участников этого и другого боев предстоящего вечера ММА.
В двух шайбах от маэстро Овечкина! Как Капризов разменял пятый десяток голов в чемпионате НХЛ (видео)
В выездном матче НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ) лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне-2021/22.
«0:6 в третьем периоде стали хорошим уроком». Ротенберг — о победе-реванше над ЦСКА
В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА петербургские армейцы одержали победу (3:2) и сравняли счет в противостоянии (2-2). Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов.
Теперь Ротенберг вовремя взял тайм-аут — и вот результат! Как СКА сравнял счет в полуфинале против ЦСКА
Четвертый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ принес питерским армейцам выездную победу над столичными одноклубниками - 3:2.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика