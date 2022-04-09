Хет-трики Мбаппе и Неймара принесли «ПСЖ» разгромную гостевую победу над «Клермоном» в Лиге 1

В субботу, 9 апреля, на стадионе «Габриэль-Монпьед» состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1 между «Клермоном» и «ПСЖ».
Единственный мяч у «Клермона» забил Жодель Доссу (42-я минута). У парижан хет-триком отметились Неймар (6, 71, 83-я минуты) и Килиан Мбаппе (19, 74, 80).
Еще один нападающий Лионель Месси отдал хет-трик из результативных передач.
«ПСЖ» продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1 с огромным отрывом, имея в активе 71 балл. У «Клермона» 17-я позиция и 28 очков на счету.
Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут 17 апреля дома против «Марселя», а «Клермон» отправится на выезд к «Мецу» в этот же день.
Лига 1
31-й тур
«Клермон» (Клермон) - «ПСЖ» (Париж) 1:6
Голы: Доссу 42, - Неймар 6, 71, 83, - Мбаппе (19, 74, 80).
«Клермон»: Дема, Зедадка, Биллонг (Ожье, 90), Сейду, Менди, Гастьен, Бертомье (Кье, 67), Доссу (Аллевина, 66), Кауи (Да Кунья, 67), Маньен, Байо (Бускетс, 84).
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими (Эбимбе, 86), Рамос, Кимпембе (Керер, 79), Мендеш (Бернат, 85), Гуйе (Вейналдум, 67), Данилу Перейра, Верратти (Мишю, 85), Месси, Неймар, Мбаппе.
Предупреждения:
Неймар (53), Гастьен (70).